Медведев: помогающие в Курской области волонтеры работают на победу

Председатель партии "Единая Россия" охарактеризовал их как "энергичных и одухотворенных"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Волонтеры, помогающие в восстановлении Курской области, в конечном счете способствуют победе российской армии. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе приема граждан.

"Факт тот, что все они [волонтеры] помогают восстанавливать Курскую землю и, в конечном счете, все они работают на победу", - заметил он, рассказывая об итогах своей встречи с курскими волонтерами.

Медведев охарактеризовал их как "энергичных и одухотворенных". "Были молодые совсем, что называется, и волонтеры постарше", - добавил он.

В ходе встречи к Медведеву обратился Владимир Горбачев, работающий с участниками СВО, получившими инвалидность, а также с волонтерами. Он попросил председателя партии разрешить курским волонтерам поучаствовать в международном форуме "Мы вместе". Медведев одобрил эту идею. "Давайте позовем, ребята хорошие. Я сам видел", - сказал он и попросил Горбачева проконтролировать вопросы участия волонтеров в мероприятии.