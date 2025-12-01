В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Вороновского

Депутат ранее подал соответствующее заявление

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского ("Единая Россия"). Документ размещен в думской электронной базе.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Вороновского Анатолия Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 13 ноября 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - указано в документе.

Ранее депутаты Госдумы приняли постановление о снятии неприкосновенности с депутата Вороновского. Сообщалось, что в отношении него может возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Депутата подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. В своем выступлении Вороновский заявил, что будет доказывать свою невиновность и не намерен скрываться от следствия, он сдал свой заграничный паспорт.

Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах.