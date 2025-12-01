Сенатор Кастюкевич: часть жителей Херсона может не пережить зиму без отопления

Сенатор РФ от Херсонской области отметил, что о подобных явлениях не сообщают ни украинские политики, ни голливудские звезды, например, посетившая город Анджелина Джоли

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти подконтрольного Киеву Херсона не организовали подачу отопления к календарной зиме, из-за чего жители города замерзают в своих домах. Часть херсонцев, среди которых много пенсионеров и инвалидов, рискует не пережить зиму, если ситуация не изменится, сообщил ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Календарная зима уже наступила, а отопления в <...> Херсоне до сих пор нет. Получил весточку с правого берега. Люди в буквальном смысле слова замерзают в своих квартирах. Особенно тяжело приходится тем, кто проживает в многоэтажках, а это в основном те, кто страдает хроническими заболеваниями: инвалиды, пенсионеры. С учетом холода и повышенной влажности, стены в квартирах покрываются плесенью. Если такая ситуация продолжиться, говорят херсонцы, многие просто не переживут эту зиму", - сказал Кастюкевич.

Он добавил, что о подобных явлениях не сообщают ни украинские политики, ни голливудские звезды, например, посетившая город Анджелина Джоли. При этом, на международных площадках Киев заявляет свои права на территории Донбасса и Новороссии, не заботясь о жителях подконтрольных им территорий.

"Посмотрите, как они относятся к Херсону и херсонцам! Морят людей голодом и холодом, чтобы потом сфотографировать и состряпать очередной фейк, что их до этого Россия довела. Не понимаю, как можно так бесчеловечно и жестоко относиться к своим гражданам. Но понимаю, что этот режим преступен и не должен существовать. А цели СВО должны быть достигнуты", - подытожил сенатор.