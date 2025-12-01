В центре Выборга установят камеры для отслеживания транспортного потока

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил закрыть центр города для проезда автомобилей для сохранения культурно-исторического наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Специальные камеры, отслеживающие транспортный поток, установят к 2027 году в центре Выборга. Об этом заявил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил закрыть исторический центр главного туристического города региона - Выборга для проезда автомобилей для спасения культурно-исторического наследия.

"Конкретные меры - например, временное перекрытие въезда для туристов по выходным или праздничные дни - можно будет обсуждать лишь после того, как камеры будут закуплены, а изменения в закон приняты", - приводит слова Цоя пресс-служба администрации Ленобласти.

Выборг основан шведами в XIII веке, там находятся 350 объектов культурного наследия. В Министерстве культуры РФ сформирована специальная рабочая группа по сохранению объектов культурного наследия города.

С 2012 года в городе проходит комплектная программа реставрации. В 2015-2017 годах в городе при участии Министерства культуры России была проведена реставрация Выборгского замка с башней Олафа, Собора святых Петра и Павла, Часовой башни, Костела Гиацинта и других памятников архитектуры, сохранившихся до наших дней.