В ЛНР планируют внедрить электронную очередь к врачам в 2026 году

Глава региона Леонид Пасечник поручил министру здравоохранения проработать этот вопрос

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Электронную очередь к врачам в медицинских учреждениях Луганской Народной Республики планируют внедрить в 2026 года. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день у нас нет возможности организовать электронную очередь в прямом понимании, как это должно быть. Мы в этом направлении работаем. Я думаю, что в следующем году однозначно заработает электронная очередь. А сегодня проблему эту нужно однозначно решать: либо продлевать рабочее время [врачей], либо добавлять количество специалистов", - сказал он.

Пасечник поручил министру здравоохранения ЛНР проработать вопрос внедрения электронных очередей в медицинских учреждениях.