Матвиенко отметила важность развития протезирования для участников СВО

Председатель Совета Федерации отметила, что многие из защитников после реабилитации вновь "рвутся на фронт"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Развитие высокотехнологичного протезирования в России имеет особое значение для возвращения к полноценной жизни участников СВО, получивших ранения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе мероприятия, посвященного торжественному подписанию трехсторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между госкорпорацией "Ростех", госфондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и субъектами РФ.

"Развитие высокотехнологичного протезирования имеет особое значение для возвращения к полноценной жизни наших героев, участников специальной военной операции, которые получили ранения при выполнении воинского долга. Современные решения позволяют им вновь обрести свободу движения,выбрать новую профессию, плодотворно трудиться, создавать семьи, воспитывать детей и даже заниматься спортом", - сказала она.

Матвиенко отметила, что многие из защитников после реабилитации вновь "рвутся на фронт". "Это, конечно, пример настоящего мужского характера и преданности своему Отечеству", - добавила председатель СФ.

Государство совместно с общественными и некоммерческими организациями, а также наукой и медициной, безусловно, будет делать все возможное, чтобы поддержать участников СВО, их родных и близких. "Сегодня это важнейший государственный приоритет, обозначенный президентом", - заключила она.