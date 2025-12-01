В Белгородской области провели капремонт 16 образовательных организаций

Глава региона Вячеслав Гладков также поручил увеличить темпы по завершению капитального ремонта памятника архитектуры "Дом купца Ковалищенко" в Бирюче и сдать объект до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство одной школы и капитальный ремонт 16 образовательных организаций провели в Белгородской области в 2025 году. На финальной стадии находится ремонт еще четырех объектов образования, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам еженедельного оперативного совещания с губернатором области Вячеславом Гладковым.

"В 2025 году в Белгородской области завершили строительство самой большой школы в регионе "Большая медведица" в поселке Северный Белгородского района и капитальный ремонт 16 образовательных организаций: восьми школ Белгорода, трех - в Губкинском округе, по две школы - в Белгородском и Корочанском округе, а также детского сада "Сказка" в поселке Волоконовка", - отметил заместитель губернатора, министр образования Андрей Милехин.

Кроме того, на финальной стадии находится проведение строительных работ на базе школы №21 в Старом Осколе, ремонт Кустовской и Бутовской школ Яковлевского округа, Подсередненского детского сада в Алексеевском округе. Еще планируется сдать до конца года объекты сферы культуры и здравоохранения: детскую школу искусств №2 в Губкине, Сафоновский сельский Дом культуры в Ивнянском округе и поликлинические отделения №1 и №7 городской поликлиники Белгорода.

Отмечается, что глава региона также поручил увеличить темпы по завершению капитального ремонта памятника архитектуры "Дом купца Ковалищенко" в городе Бирюч и сдать объект до конца 2025 года. "Ставьте этот объект на контроль. Мы обязаны его до конца года закрыть. Объем работ должен быть выполнен в этом году", - подчеркнул Гладков.