Защита Лерчек заявила о сокрытии следствием доказательств, подтверждающих ее невиновность

Судья отказала в ходатайстве о возврате документов, исключенных из дела ранее

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина заявила, что следствие скрыло доказательства, подтверждающие их невиновность. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Гагаринского суда, где проходит заседание по делу блогеров.

"Защита ходатайствует о возврате в дело доказательств, которые были исключены ранее из дела следователем. Это справки из банков и договор, который заключил подсудимый Вишняк с ИП Данилиным, который доказывает, что части марафона созданы не только на территории РФ, но и за границей, запросы следователя в Сбербанк и другие кредитные учреждения и ответы от них, а также протоколы допроса 35 свидетелей", - сказал один из адвокатов блогеров. Судья в этом ходатайстве отказала.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.