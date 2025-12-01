Ростех и "Защитники Отечества" помогут регионам создать центры протезирования

Как отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, одной из первостепенных задач фонда является помощь ветеранам спецоперации, получившим тяжелейшие ранения, повлекшие за собой ампутацию и инвалидность

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества", госкорпорация "Ростех" и семь российских регионов подписали трехсторонние соглашения для совместного создания центров высокотехнологичного протезирования и реабилитации - филиалов ЦИТО Ростеха. Церемония подписания состоялась в Совете Федерации, передает корреспондент ТАСС.

Стороны будут совместно создавать центры высокотехнологичного протезирования и реабилитации - филиалы ЦИТО госкорпорации "Ростех". Целью создания центров является обеспечение пациентам, включая ветеранов СВО, доступа к высокотехнологичному протезированию максимально близко к месту их проживания. В церемонии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Как отметила в ходе церемонии Цивилева, одной из первостепенных задач фонда является помощь ветеранам спецоперации, получившим тяжелейшие ранения, повлекшие за собой ампутацию и инвалидность. "Благодаря подписанию трехсторонних соглашений перечень субъектов Российской Федерации, где планируется создание площадок для комплексного высокотехнологичного протезирования, расширится. Это наш общий шаг к тому, чтобы система поддержки ветеранов специальной военной операции становилась еще более качественной и, главное, доступной там, где в ней нуждаются больше всего - в регионах и муниципалитетах", - заявила она.

По словам Чемезова, Ростех ведет системную работу, направленную на комплексную реабилитацию участников СВО. "Используя опыт ЦИТО, мы создаем центры высокотехнологичного протезирования, сеть которых будет открыта по всей стране. Буквально в пятницу мы совместно с фондом "Защитники Отечества" дали старт новому филиалу ЦИТО в Омске. Подписанные сегодня трехсторонние соглашения о сотрудничестве сделают помощь людям еще доступнее. Новые центры будут выпускать высокотехнологичные протезы, оказывать комплексные услуги по реабилитации и адаптации пациентов с применением инновационных технологий. Это позволит бойцам не только восстановить физические функции и вернуть ощущение уверенности, но и откроет новые жизненные перспективы", - сказал он.

Трехсторонние соглашения подписали исполнительный директор государственного фонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров, заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Максим Выборных, председатель правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Центры высокотехнологичного протезирования уже работают в Москве, Ижевске, Санкт-Петербурге, Омске и других городах. Сеть таких центров будет расширяться. В ближайшее время будут открыты лечебные учреждения в Архангельске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Рязани. Всего до 2027 года планируется создать 25 филиалов ЦИТО в разных регионах страны с собственным производством протезов полного технологического цикла.

О ЦИТО Ростеха

ЦИТО госкорпорации "Ростех" - ведущее российское предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии. С 2022 года пациенты ЦИТО получили свыше 7 тыс. протезов, более 30% из которых - биоэлектрические с микропроцессорным управлением.