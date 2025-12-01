На объектах Росатома в 2025 году работали более 1,7 тыс. студентов РСО

Сотрудничество госкорпорации и Российских студенческих отрядов является важным элементом системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, закрывая существующую потребность отрасли в квалифицированных специалистах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. участников Российских студенческих отрядов (РСО) были трудоустроены на всероссийских студенческих стройках госкорпорации "Росатом" в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"На протяжении 17 лет строительные отряды задействованы в возведении объектов атомной отрасли в России и за рубежом. В зимнем этапе студенческих строек 2025 года приняли участие более 500 участников Российских студенческих отрядов (РСО). В летнем сезоне более 1 200 студентов были трудоустроены на всероссийских студенческих стройках в Ленинградской, Челябинской, Томской, Новосибирской областях и трудовом проекте в Калининградской области. А также в Арабской Республике Египет, Турецкой Республике, Республике Индия и Народной Республике Бангладеш", - говорится в сообщении.

Сотрудничество госкорпорации "Росатом" и Российских студенческих отрядов является важным элементом системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, закрывая существующую потребность отрасли в квалифицированных специалистах. Росатом стал первым партнером, реализующим молодежные трудовые проекты на своих зарубежных объектах. За эти годы через атомные строительные площадки прошли свыше 20 тыс. юношей и девушек. Совместными усилиями выстроена эффективная модель по развитию кадрового потенциала: прописан отраслевой порядок привлечения студентов в дивизионы и подрядные организации, определяются объемы работ, а опыт работы в составе стройотряда учитывается в трудовой книжке и при приеме на работу, сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

