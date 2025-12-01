В Нижнем Новгороде считают, что ветераны СВО должны быть новой элитой управления

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции должны стать "новой элитой" муниципального управления в России, для чего необходимо создавать все условия их поддержки. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам заявочного этапа III Всероссийской муниципальной премии "Служение", выразил председатель городской думы города Нижний Новгород, участник первого потока программы "Время героев" Евгений Чинцов.

"В своем регионе я сейчас являюсь наставником проекта "Герои Нижегородской области" - проекта, который оказывает поддержку и помощь именно служению Родине на местном уровне. Я считаю, что ветераны [специальной военной операции], безусловно, должны стать новой элитой муниципального управления. <…> Участники СВО доказали свою преданность, свою доблесть Родине. А самое главное - патриотизм, неравнодушие, самоотверженность, преданность делу - качества, которые должны присутствовать у каждого руководителя, у каждого управленца. <…> Наша главная задача только предоставить им возможность применить свой потенциал уже на благо мирного созидания", - сказал он.

Чинцов подчеркнул, что именно муниципальный уровень является перспективной площадкой для реализации идей и проявления лидерских качеств и способностей ветеранов спецоперации. Так, по его словам, такие программы как "Герои Нижегородской области" помогают ветеранам освоиться в муниципальном управлении. "В рамках этого проекта наши участники проходят целый комплекс профессиональной переподготовки и, что немаловажно, трудоустройства. Кроме того, <…> наши ветераны стали участниками спортивного клуба ветеранов боевых действий [в Нижнем Новгороде]. Этот спортивный клуб предназначен не только для участников СВО, но и для ветеранов других вооруженных конфликтов, где они бесплатно могут заниматься спортом. <…> И мы хотим масштабировать этот проект на федеральный уровень", - добавил Чинцов.

Он также отметил, что важную роль в этой работе играет и номинация на премии "Служение" - "С передовой СВО в муниципалитет", которая также помогает поддерживать и привлекать ветеранов и участников специальной военной операции к работе в муниципальных органах власти. "Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин говорил, что именно интеграция участников специальной военной операции в гражданскую жизнь - это приоритетная задача. И один из векторов, конечно же, я вижу, в работе в муниципальной службе. И такие проекты [как премия "Служение"], они заслуживают всяческого внимания и поощрения, поддержки, потому что именно они помогают вовлекать участников специальной военной операции, истинных патриотов, в управленческие процессы - это общегосударственная задача, которую мы просто обязаны успешно выполнить", - сказал он.

О премии

Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.