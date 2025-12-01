Российский экологический оператор наградил 34 лауреатов Зеленой премии

Призовой фонд премии составил 9,75 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) в пятый раз наградил победителей Зеленой премии, церемония награждения прошла в национальном центре "Россия". Денежные призы на общую сумму 9,75 млн рублей получили 34 лауреата в 11 номинациях, сообщает пресс-служба РЭО.

"По итогам отбора мы наградили 34 лауреатов в 11 номинациях. Они смогут направить премии на развитие своих проектов. Кроме того, уже второй год мы вручаем стипендии студентам ведущих вузов России. Таким образом, Зеленая премия становится реальным механизмом финансовой поддержки волонтеров, молодых специалистов и создателей экологических инициатив. Я хочу поблагодарить всех участников Зеленой премии и всех граждан России, кто настойчиво и системно занимается вопросами экологии. Всех, кто не словом, а делом призывает к экологически осознанному поведению", - заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

На конкурс было подано более 7 тыс. заявок. Оценкой работ занимались представители крупнейших российских компаний, общественных организаций, вузов и отраслевых институтов. Денежные призы распределены следующим образом: по 1 млн рублей - трем победителям в категории "Некоммерческие организации"; по 500 тысяч рублей - лауреатам номинаций "Экологические центры" и "Экологические лидеры"; по 500 тысяч рублей получат победители направления "Экологическое предпринимательство"; еще по 500 тысяч рублей присуждено лучшим проектам в номинации "Инициативы отраслевых компаний". Кроме того, пять участников научно-практической конференции "Экономика замкнутого цикла - молодежный взгляд" получат стипендии по 150 тысяч рублей.

О победителях

Среди проектов среднего образования победило ООО "Нетология" за волонтерство в зонах бедствия, второе место у Самарского областного детского эколого-биологического центра за проект "Экопросвет: Самарская область", третье - у Кроноцкого заповедника за проект Школа защитников природы. Лучшим образовательными проектами вузов признаны экологический марафон Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова", проект "Зеленый дозор" Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова, кластер "Технологии защиты природы" Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Среди технологических и цифровых проектов победителями стали компании "Первый завод гальванических элементов" и "НЭК-Инновации" за создание экосистемы замкнутого цикла производства и переработки алкалиновых батареек. Второе место у "Терра Тех" за создание геосервисов "Цифровая Земля", третье место - у ООО "Естественные технологии" за разработку минерально-целлюлозного сорбента AG Sorb для ликвидации разливов нефти. Лучшим экологическим предпринимательством признаны федеральная сеть своп-маркетов "Давай меняться", проект Neo Mosaic, студия переработки пластика "Реплавим".

В номинации "Устойчивые практики в агропромышленном комплексе" победителем стала "Кольская горно-металлургическая компания" за создание технологии полного цикла применения искусственных гнезд-инкубаторов икры. Как инициативы отраслевых компаний отмечены "ЛидерТекс" за экокластер "Зеленая нить", "Роса-1" за межрегиональную систему сбора отходов группы нефтепродуктов и их утилизации, "Югра-Экология" за образовательный проект "Сдавайте батарейки в Югре".

В числе внутренних корпоративных проектов первое место у сети "Лемана Про" за переработку отходов упаковочной пленки в товары, второе место у Новолипецкого металлургического комбината за переработку древесных отходов в биоуголь, третье - у компании "Каустик" за создание птичьего дома и сети "Магнит" за восстановление биоразнообразия Черного и Азовского морей. Среди внешних корпоративных проектов первое место у сети "Пятерочка" за проект фудшеринга в Мурманске, второе - у портала "Авито" за проект "#ЯПомогаю", третье - у Российского сельскохозяйственного банка за сертификат "Посади деревья".

Также отмечены экологические центры: "Экоториум" в Нижегородской области, благотворительный магазин "Густо" в Новосибирской области и центр устойчивого развития "Газон" в Кемеровской области. Кроме того, экологическими лидерами стали Яна Трудкова из Челябинской области, Дарья Коваленко из Крыма и Инна Муклаева из Республики Алтай. Среди некоммерческих организаций победителями признаны АНО "ЭкоКолыма", Архангельское региональное молодежное экологическое общественное движение "Чистый Север - чистая страна" и молодежная добровольческая организация "Совет лидеров Липецкой области".