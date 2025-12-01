На участке МЦД-2 задерживались поезда
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение поездов временно задерживалось на участке второго Московского центрального диаметра (МЦД) в сторону области. Об этом ТАСС сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"В настоящее время из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда на станции Рижская приостановлено движение поездов на участке от Курского вокзала до Красного Балтийца Рижского направления в сторону Нахабино", - сказали в компании.
В МЖД позднее сообщили о восстановлении движения.
"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке от Курского вокзала до Красного Балтийца Рижского направления. В настоящее время движение поездов МЦД-2 в сторону Нахабино, а также пригородных поездов дальних маршрутов Рижского направления осуществляется в штатном режиме со всеми остановками", - сказали в компании.
На месте работала бригада железнодорожников. В обратном направлении движение поездов МЦД-2 осуществлялось в штатном режиме.
Принимаются меры для стабилизации интервала курсирования электропоездов на МЦД-2.
