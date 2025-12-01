На участке МЦД-2 задерживались поезда

На месте работала бригада железнодорожников

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение поездов временно задерживалось на участке второго Московского центрального диаметра (МЦД) в сторону области. Об этом ТАСС сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"В настоящее время из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда на станции Рижская приостановлено движение поездов на участке от Курского вокзала до Красного Балтийца Рижского направления в сторону Нахабино", - сказали в компании.

В МЖД позднее сообщили о восстановлении движения.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке от Курского вокзала до Красного Балтийца Рижского направления. В настоящее время движение поездов МЦД-2 в сторону Нахабино, а также пригородных поездов дальних маршрутов Рижского направления осуществляется в штатном режиме со всеми остановками", - сказали в компании.

На месте работала бригада железнодорожников. В обратном направлении движение поездов МЦД-2 осуществлялось в штатном режиме.

Принимаются меры для стабилизации интервала курсирования электропоездов на МЦД-2.

В новость были внесены изменения (18:40 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.