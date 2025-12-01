В регионах Северо-Запада установилась не по сезону теплая погода

Кратковременные морозы ожидаются лишь на севере Коми

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Очень теплая для декабря погода ожидается на этой неделе в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа. Лишь на севере Республики Коми штормит, и к концу недели кратковременно придут морозы до минус 30 градусов, а в Псковской и Калининградской областях отступят ночные заморозки, сообщили ТАСС в синоптики в регионах.

Санкт-Петербург встретил зиму теплой и бесснежной погодой, в понедельник ожидается до плюс 4 градусов. "Начавшаяся неделя вся достаточно теплая, в самом начале именно с такой температурой, во второй половине недели немного прохладнее, плюс 1-2 градуса. Осадков очень мало в течение всей недели, но все они в Санкт-Петербурге в виде дождя", - отметил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Ленинградской области также будет по большей части тепло, осадки ожидаются в виде небольших дождей местами с мокрым снегом. В понедельник температура достигнет 1-6 градусов тепла в разных районах, во вторник и среду ожидается до плюс 4. На дорогах местами гололедица.

В Карелии до середины недели будет облачно с прояснениями, небольшой снег с дождем, температура воздуха в течение суток колеблется от плюс 4 до минс 1, на севере - 1-6 градусов ниже нуля, сообщили в Карельском гидрометцентре. В Мурманской области также будет облачно и переходы через ноль: днем от минус 2 до плюс 3 градусов, при прояснениях до 10 градусов мороза, временами осадки, на дорогах гололедица и сильный порывистый ветер, на побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море - до 18 м/с.

В Республике Коми сейчас не по сезону теплая погода, температура значительно превышает норму - в Сыктывкаре плюс 1 при норме в минус 10, а в Воркуте минус 1 градус при норме 15 градусов мороза, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "На севере республики штормовая погода, которая сохранится в ближайшие сутки. К концу недели погода поменяется: в выходные мы ждем серьезное похолодание, 20-градусные морозы, а на северо-востоке - 30-градусные морозы, но они будут очень кратковременные, с 5 по 7 декабря. Вторая неделя декабря, вероятнее всего, начнется с повышения температуры", - сообщила представитель метеослужбы.

Теплый декабрь

В Вологодской области температура превышает норму на 4-6 градусов и соответствует концу октября - началу ноября. Во вторник, среду и четверг местами ожидается мокрый снег с дождем, температура от минус 2 до плюс 3 градусов, на дорогах гололедица и снежный накат. Температура сохранится повышенной до конца недели, сообщил Вологодский гидрометцентр.

"Декабрь будет теплым. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы. Большую часть месяца на погоду в области будут оказывать влияние циклонические вихри с кратковременными вторжениями полей повышенного давления, а значит и осадки будут довольно частыми. В ночные часы ожидается слабо морозная погода: немного ниже нуля, при прояснениях в отдельные ночи возможны понижения и до -12. В дневное время температура воздуха будет около нуля и немного ниже", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области потепление продержится как минимум всю эту неделю: в дневные часы ожидается до +5, градусов, ночные заморозки сменятся теплом - до плюс 3. Возможен снег с дождем, прогнозирует Псковский ЦГМС.

Первые дни декабря встречают жителей и гостей Калининградской области облачной с прояснениями погодой, при небольшой плюсовой температуре даже в ночные часы, с туманами и гололедицей, прогнозируют синоптики. Осадки ожидаются лишь в понедельник. Ночной минимум температуры в понедельник и вторник составит 0…плюс 2 градуса, а дневной максимум будет достигать плюс 3 градусов. В среду немного потеплеет: ночью ожидается от 0 до плюс 3 градусов, а днем на один градус выше, и без тумана. Далее всю неделю дневная температура будет достигать плюс 3…плюс 4 градусов.