В Северной Осетии создадут группу для рассмотрения жалоб на некорректные начисления за ЖКУ

Для обратной связи с населением создается отдельный чат-бот

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Специальная группа будет создана в Северной Осетии для рассмотрения жалоб по некорректному начислению платежей за ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"В МинЖКХ появится специальная группа по рассмотрению жалоб жителей на некорректное начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Для обратной связи с населением создается отдельный чат-бот, в который жители смогут обратиться в случае ошибочных начислений, загрузить оплаченные квитанции и получить перерасчет.

Кроме того, специальные консультанты по вопросам некорректных начислений будут офлайн работать в сервисных центрах Водоканала.

"В условиях индексирования платежей, повышения тарифов один из главных приоритетов министерства - максимальное удобство для жителей в вопросах оплаты. Люди должны понимать за что платят, недопустимо, чтобы добросовестные плательщики тратили время и нервы после того как оплатили свои счета", - отметил министр ЖКХ, топлива и энергетика РСО-Алания Тимур Караев.