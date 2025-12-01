В Перми ноябрь стал самым влажным более чем за 100 лет наблюдений

Обильные осадки были обусловлены постоянным затоком теплого и влажного воздуха

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Ноябрь 2025 года в Перми стал самым влажным более чем за 100 лет метеонаблюдений - с 1922 года. Об этом сообщает Пермский центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

"В Перми в ноябре выпало 99 мм осадков. Ноябрь стал самым влажным более чем за 100 лет - с 1922 года", - сообщили в ГИС-центре.

По данным специалистов, обильные осадки в ноябре были обусловлены постоянным затоком теплого и влажного воздуха, а также циклонической деятельностью. "Этот месяц стал одним из самых влажных в истории наблюдений. Осадки выпадали с 5 ноября практически ежедневно в различных фазах - дождь, снег, переохлажденный дождь, морось. <…> Оттепели приводили к регулярному установлению и сходу снежного покрова. В результате последней оттепели южная часть края к концу месяца снова осталась без снега", - отметили в ГИС-центре.

В итоге за месяц на нескольких метеостанциях Прикамья выпало более 100 мм осадков: в Ныробе - 141 мм, в Вае - 132 мм, в Чердыни - 137 мм, в Бисере - 140 мм, в Губахе - 129 мм, в Октябрьском - 101 мм. В Бисере и в Ныробе, по словам метеорологов, сумма осадков превысила две месячные нормы. При этом в Чердыни за последние шесть лет уже третий год ноябрь становится самым влажным месяцем в году. В Бисере ноябрь стал самым влажным с 1927 года.

"Ноябрьские осадки полностью скомпенсировали дефицит увлажнения, наблюдавшийся в сентябре - октябре. Приток воды в Камское водохранилище в течение месяца не снижался, как должно быть, а, наоборот, увеличивался и достиг максимума - 1 820 кубометров в секунду к 22 ноября. Уровень воды в водохранилище за месяц повысился на 80 см, хотя обычно в это время он снижается", - рассказали в ГИС-центре.

Как отмечали ранее синоптики, на текущей неделе погода в Пермском крае будет аномально теплой - на 8-9 градусов теплее климатической нормы (около 0 градусов), но в конце недели в регионе ожидается значительное похолодание до минус 10-15 градусов и снег.