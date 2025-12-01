Студенты-кораблестроители ЯГТУ прошли допобучение в петербургской "Корабелке"

Направление подготовки "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры" в университете успешно прошло аккредитацию

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Студенты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) по специальности "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры" прошли дополнительное обучение в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"Для нашего региона это стратегически важно. Многие заводы входят в состав крупных федеральных корпораций, и потребность в квалифицированных инженерных кадрах будет только расти. Продолжим создавать условия, чтобы молодые специалисты получали качественное образование и оставались работать на предприятиях области - это укрепляет экономику региона и вносит реальный вклад в развитие отечественного кораблестроения", - процитировали в сообщении слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Ректор ЯГТУ Елена Степанова, в свою очередь, отметила значимость сотрудничества с профильным вузом. "Открывая в ЯГТУ новое направление подготовки по такому важному и стратегическому направлению, как кораблестроение, мы проделали большую работу, в том числе с точки зрения профессионального взаимодействия с ключевой профильной кузницей кадров страны - СПбГМТУ", - сказала Степанова.

Студенты второго курса получали знания и опыт в научно-образовательной лаборатории "Умное судостроение", а также посетили Канонерский и Средне-Невский судостроительные заводы, где узнали об исторических традициях и современных технологиях кораблестроения.

Осенью этого года направление подготовки "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры" в ЯГТУ успешно прошло аккредитацию, что подтверждает высокий уровень образования в университете. В ближайшее время готовить судостроителей начнет и Рыбинский государственный авиационный технический университет имени Соловьева, который подписал соглашение с петербургским вузом.