В столице Абхазии открыли Сквер дружбы Сухума и Нижнего Новгорода

Реконструкцию пространства выполнили с использованием высококачественных материалов

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Сквер дружбы Сухума и Нижнего Новгорода торжественно открылся в Новом районе абхазской столицы, передает корреспондент ТАСС. Сквер реконструирован при поддержке Нижегородской области.

"Сегодня у нас официальное открытие Сквера дружбы Сухума и Нижнего Новгорода. Так решили его назвать. Все намеченные работы выполнены в полном объеме, более того, реализованы непредвиденные мероприятия, возникавшие в ходе работы. Сегодня праздник не только для жителей Нового района, но и жителей всего Сухума. В нашей столице появилась еще одна хорошая локация для детей и взрослых", - сказал журналистам глава администрации Сухума Тимур Агрба.

По словам мэра столицы, реконструкция сквера выполнена с использованием высококачественных материалов, работу он оценил на "отлично". Агрба выразил пожелание, чтобы во всех парках Сухума появлялись такие обустроенные места, поблагодарив всех причастных. "Спасибо главе администрации Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву и всей его большой, дружной и профессиональной команде", - подчеркнул он.

Глава администрации Сухума сказал, что будет создана дирекция парка со штатными сотрудниками, для чего в бюджет столицы 2026 года будет заложена необходимая сумма, чтобы ответственные люди ежедневно находились на объекте и обслуживали его.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода Светлана Помпаева отметила, что благодаря сплоченной команде в Сухуме появилось "это прекрасное пространство". "Здесь будут проводить время и отдыхать не только дети, но и их родители. Для нас это тоже великий опыт, поскольку у нас в Нижнем Новгороде такого фонтана <…> нет", - сказала она.

О сквере

По информации аппарата правительства Нижегородской области, площадь сквера составляет 1,79 га, он оборудован светомузыкальным пешеходным фонтаном, детскими площадками, многочисленными зонами отдыха, реализованными с применением современных технологий благоустройства.

"Создание этого пространства стало заключительным этапом проекта автономной некоммерческой организации "Агентство по сохранению и развитию городской среды" при поддержке администрации города Нижнего Новгорода в рамках международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды "Пространство дружбы Нижний Новгород - Сухум". Работы в сквере были начаты 28 июля 2025 года. Особое внимание уделялось озеленению", - отмечается в сообщении.