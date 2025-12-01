В Болгарии полиция применила слезоточивый газ во время протестов

В Софии участие в акции принимают более 20 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Масштабные протесты против бюджетной политики Болгарии вновь проходят в Софии и других городах страны. Столичная полиция применила слезоточивый газ.

В организованной оппозицией мирной акции в столице, по данным болгарских СМИ, принимают участие более 20 тыс. человек. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, они полностью заняли пространство между зданиями правительства, парламента и администрации президента.

Ситуация обострилась около 21:30 (около 22:30 мск), во время шествия по улицам города, когда группа провокаторов с масками на лице начала забрасывать полицейских, охранявших здание, где находится офис политической партии "ДПС - Новое начало", поддерживающей правительство, бутылками и другими подручными предметами, обстреливать пиротехникой. Они также пытались атаковать здание, разбив двери и несколько окон, после чего полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников протеста. Столкновения в прямом эфире показал телеканал Bulgaria On Air.

Участники протестов выражают недовольство государственным бюджетом на 2026 год, который находится на рассмотрении парламента страны.

"Мы не позволим обмана, не позволим, чтобы нас ограбили", - заявляют протестующие. Они требуют справедливой финансовой политики, которая не ухудшит их финансовое положение. Также звучат требования отставки правительства.