В ДНР прожиточный минимум на душу населения вырастет почти на 7%

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство ДНР установило прожиточный минимум на душу населения в 17 803 рубля, следует из соответствующего постановления регионального кабмина. Это почти на 7% больше текущего показателя.

"Установить на 2026 год величину прожиточного минимума в Донецкой Народной Республике: на душу населения - 17 803 рубля, для трудоспособного населения - 19 405 рублей", - сказано в документе.

Отмечается, что для пенсионеров этот показатель установлен на уровне 15 311 рублей, для детей - 17 269 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Сейчас прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 16 669 рублей.