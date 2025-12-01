ЛДПР призвала наказывать "черных вдов" за браки с бойцами СВО ради соцвыплат

Документ внесут в Госдуму 2 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении уголовной ответственности за оформление фиктивных браков, в том числе с участниками специальной военной операции, с целью получения социальных выплат. Документ, который внесут в Госдуму 2 декабря, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, устанавливающей наказание за мошенничество при получении государственных пособий и других мер социальной поддержки после заключения фиктивного брака, включая случаи с участниками СВО. В зависимости от тяжести содеянного предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, исправительные и принудительные работы, при совершении мошенничества в особо крупном размере или при участии организованной группы - лишение свободы на срок до 10 лет.

Под фиктивным браком в документе понимается заключение союза без намерения создать семью, но с целью получения выплат, право на которые возникает при вступлении в брак. Поправки также предусматривают изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые уточняют порядок возбуждения и расследования подобных преступлений.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, правоохранители фиксируют всплеск преступлений, связанных с организацией фиктивных браков с участниками СВО ради получения государственных выплат. "В ряде регионов действуют целые группы, которые заранее тщательно планируют фиктивные браки ради многомиллионной наживы. Недавний вопиющий случай из Архангельской области - мошенники убедили мужчину поехать в зону СВО, а после его гибели получили 15 миллионов с помощью фиктивного брака. Российское право сегодня квалифицирует такие дела как мошенничество в особо крупном размере, но этого недостаточно", - сказал он.

"Мы не дадим превратить святое понятие семьи в инструмент заработка и наживы. ЛДПР будет и дальше добиваться, чтобы каждый рубль доходил до настоящих семей наших героев, а "черных вдов" и стоящих за ними мошенников будем судить по всей строгости закона", - заключил парламентарий.