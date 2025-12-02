В Приамурье опекуны инвалидов получат субсидию на газификацию дома

Это позволит дополнительно поддержать семьи и улучшить их жилищные условия, отметил губернатор региона Василий Орлов

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Жители Амурской области, являющиеся опекунами инвалидов I группы, с 2026 года смогут подать заявление для получения субсидии на газификацию дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Орлов.

"Дал поручение расширить список амурчан, которые могут получить субсидию на газификацию своих домов. <...> До конца года внесем изменения, чтобы с 2026 года опекуны инвалидов I группы тоже могли подать заявление на субсидию. Это позволит дополнительно поддержать семьи и улучшить их жилищные условия", - проинформировал он.

Губернатор отметил, что поводом для расширения списка стало обращение жительницы Свободного. Будучи опекуном взрослой дочери-инвалида I группы, она хотела воспользоваться этой мерой помощи, но по действующим правилам не смогла.