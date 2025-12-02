РАН готова включиться в решение проблемы водоснабжения Донбасса

Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян отметил, что для развития идеи переброски в регион вод северных рек нужны серьезные исследования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Институт водных проблем Российской академии наук (РАН) готов подготовить варианты решения проблемы водоснабжения Донбасса, сообщил ТАСС научный руководитель института, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

"Это комплексные междисциплинарные исследования, которые просто так, за здорово живешь, не выполнишь. Я очень надеюсь, что Минобрнауки получит поручение организовать эту работу, а уж мы подключимся и выполним ее. Мы к этому готовы, задел у нас есть для того, чтобы это исследовать", - сказал Данилов-Данильян.

Он добавил, что для развития идеи переброски в Донбасс вод северных рек нужны серьезные исследования. Кроме того, ограничиваться ею не стоит - нужно изучить и другие варианты. "Исследования не должны ограничиваться только этим проектом. Они его должны рассматривать в системе с другими направлениями решения всех этих проблем, а другие направления между собой и с этим проектом не конкурируют. Они вполне сочетаемы. Так и надо поступать. Надо вот из этого имеющегося портфеля выбрать наилучшую, самую экологически доступную и экономически эффективную подсистему", - заключил собеседник агентства.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в некоторых городах введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Власти реализуют меры по выходу из водного кризиса.