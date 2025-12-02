Brand Analytics: главной спортивной зимней темой в соцмедиа стал хоккей

В топ обсуждений также вошли катание на коньках и сноуборд

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главной спортивной зимней темой в соцмедиа стал хоккей, на него приходится более половины всех обсуждений, на втором месте катание на коньках, на третьем - сноуборд. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Главная зимняя тема в соцмедиа - вовсе не лыжи и не сноуборд. Анализ показал, что наибольший объем обсуждений сконцентрирован вокруг хоккея. Это - безоговорочный лидер по упоминаниям", - говорится в сообщении.

© Brand Analytics

В топе зимних видов спорта по упоминаемости в соцмедиа на хоккей приходится 52%. Ведутся обсуждения матчей КХЛ и НХЛ, дворовый хоккей, любительские лиги и триумфы сборной.

На втором месте оказалось катание на коньках. На него приходится 21%. Городская романтика, доступные катки и семейный отдых делают эту активность главной темой для разговоров.

Еще одной популярной темой стал сноуборд - 12%. В соцмедиа ведется обсуждение трюков, снаряжения, курортов и особой культуры катания. На беговые лыжи приходится 7% обсуждений, а на горные - лишь 4%.

Исследование проведено на основе анализа 40 млрд русскоязычных публичных сообщений в соцмедиа за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года с помощью системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.