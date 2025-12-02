На штрафстоянки Москвы в 2025 году более 30 раз попали Ferrari, Maybach и Rolls-Royce

Чаще других люксовых марок на спецстоянках бывали автомобили BMW, Mercedes-Benz и Audi

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 35 тыс. автомобилей премиум-класса переместили на штрафстоянки Москвы в 2025 году. В их числе более 30 раз оказались машины Ferrari, Maybach и Rolls-Royce, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Эвакуаторы "Московского паркинга" перемещают на спецстоянки автомобили, которые паркуют в неположенных местах, вне зависимости от марки или стоимости машины. В коллекцию нарушителей попало 4 автомобиля Ferrari, 10 автомобилей Maybach и 18 автомобилей Rolls-Royce", - сказал он.

Чаще других люксовых марок на спецстоянки попадали автомобили BMW - 11,5 тыс.; Mercedes-Benz - 10,6 тыс., Audi - 5,6 тыс., уточнил Ликсутов. Их владельцы парковались под запрещающими знаками, на тротуарах и местах для инвалидов.

Водители могут забрать машины на месте нарушения правил парковки до того момента, как транспорт начали погружать на эвакуатор. В таком случае они заплатят только штраф в размере 4,5 тыс. рублей без учета стоимости перемещения транспортного средства.