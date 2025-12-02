Экс-премьер Бангладеш Зия находится в тяжелом состоянии в больнице

Представители Национальной партии республики рассказали, что она четвертые сутки проходит интенсивное лечение в отделении коронарной терапии

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Бангладеш, председатель Национальной партии республики (BNP) 80-летняя Халеда Зия находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщили представители ее партии.

По их словам, Халеда Зия уже четвертые сутки проходит интенсивное лечение в отделении коронарной терапии в одной из больниц Дакки из-за давних осложнений, связанных с печенью, почками и сердцем. Вице-председатель BNP Ахмед Азам Хан сообщил, что она находится в "критическом состоянии".

Лечением Халеды Зии занимаются как местные, так и иностранные специалисты. Как сообщила газета Dhaka Tribune, для помощи в лечении в Бангладеш прибыли специалисты из Китая.

Халеда Зия в 1991 году возглавила правительство Бангладеш, став первой женщиной на этом посту. В 1996 году в связи с протестами оппозиции она была вынуждена уйти в отставку, однако в 2001 году вновь стала премьер-министром и оставалась на высокой государственной должности до 2006 года. В сентябре 2007 года Халеда Зия была арестована по обвинению в коррупции и приговорена к тюремному заключению, через год была освобождена под залог. Впоследствии в отношении экс-премьера возбудили десятки дел.

В 2018 году она была приговорена к длительным тюремным срокам по обвинению в коррупции, находилась в заключении. В августе 2024 года Халеду Зию освободили после антиправительственных протестов, в результате которых премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку.

В 2005 году журнал Forbes назвал Халеду Зию одной из самых влиятельных женщин мира.