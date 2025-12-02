В ДНР скидочную "Добро.Карту" будут получать отличившиеся волонтеры

Ее планируется ввести в работу в середине 2026 года небольшим тиражом, в пробном формате

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект "Добро.Карта" реализуют в ДНР в 2026 году для поощрения отличившихся волонтеров, сообщил ТАСС врио министра молодежной политики республики Денис Шимановский.

"Добро.карту" планируется ввести в работу в середине 2026 года небольшим тиражом, в пробном формате. "Добро.Карта" будет выдаваться по нескольким критериям заслуг. Сейчас они находятся в разработке, но в основе будет лежать активность на "Добро.рф", а также критерий рекомендации от некоммерческого сектора", - сказал Шимановский.

Он добавил, что сейчас карты готовят к выпуску. Их планируется выдавать добровольцам на три - четыре месяца и отслеживать их активность. Проект готовы поддержать около 10 предпринимателей.

В феврале председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил ТАСС о подготовке в ДНР пилотного проекта "Добро.Карта" по поддержке добровольчества бизнесом. Проект прорабатывался вместе с центром "Мой бизнес".