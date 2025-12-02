Жителя Кузбасса подозревают в подделке экспертизы безопасности на 23 "Белаза"

Положительные заключения выдавались в отсутствие обязательных процедур осмотра и технической диагностики

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Житель Кемеровской области подозревается в подготовке семи ложных заключений экспертизы промышленной безопасности на 23 карьерных самосвала "Белаз" с дефектами. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По версии следствия, в 2024 году эксперт подготовил 7 заведомо ложных заключений экспертизы промышленной безопасности. Объектами экспертизы выступили 23 единицы специальной техники (карьерные самосвалы), фактически имевшие дефекты конструктивных элементов. Положительные заключения выдавались в отсутствие обязательных процедур осмотра и технического диагностирования. Данные действия, создающие угрозу аварийности на опасных производственных объектах и жизни работников, повлекли внесение фиктивных заключений в реестр заключений промышленной безопасности Ростехнадзора", - говорится в сообщении.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.2 УК РФ (заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности). Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и формирование доказательственной базы.