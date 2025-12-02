В Курской области разминировали 92 населенных пункта

Началась подготовка к будущему восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 90 населенных пунктов Курской области разминированы и освобождены от взрывоопасных предметов. Об этом доложил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Начали подготовку к будущему восстановлению, опять же, выполняя Ваше поручение. Ключевая задача здесь - это разминирование территории. <…> На сегодняшний день 92 населенных пункта разминированы, очищены от взрывоопасных предметов", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что в регионе для этих целей развернута беспрецедентная по масштабу группировка, в состав которой вошли инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.