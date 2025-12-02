В Авдеевку и Красногоровку направили более 1,5 тыс. продуктовых наборов

Без помощи российских волонтеров люди в Донецкой Народной Республике не смогли бы пережить украинскую блокаду и дожить до воссоединения с Россией, сообщил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти ДНР совместно с федеральным центром и волонтерами оказывают адресную помощь жителям освобожденных населенных пунктов, в частности, в Авдеевку и Красногоровку уже доставили более 1,5 тыс. продуктовых наборов и бутылей с водой, организована регулярная поставка хлеба, сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Авдеевка, расположенная около Донецка, с 2014 года была одним из самых укрепленных населенных пунктов под контролем ВСУ до освобождения в 2024 году.

"Люди не покинули свои дома и малую родину, и им регулярно оказывается адресная помощь. На освобожденных территориях, включая Авдеевку и Красногоровку, организована системная доставка гуманитарных грузов. Только туда было направлено более 1,5 тыс. продуктовых наборов, 1,5 тыс. комплектов бытовой химии, 1,5 тыс. бутылей воды и 1 тыс. литров топлива. Кроме того, в Авдеевке при поддержке глав муниципалитетов, Общероссийского народного фронта, АНО "Сила мира" и активной молодежи ДНР организована регулярная поставка хлеба нуждающимся", - добавил сенатор.

Он отметил, что к оставшимся в своих домах жителям в ВСУ испытывают ненависть, регулярно фиксируются военные преступления в отношении этих граждан. После освобождения власти ДНР и волонтеры уделяют им особое внимание. "У нас только за прошедший год освобождено более 200 населенных пунктов. Надо понимать, что везде ситуация разная. Есть населенные пункты, где жителям удается спастись в подвалах, они прячутся где-то, остаться в живых. Есть населенные пункты, конечно, где жители либо вынуждены были бежать, либо, к сожалению, были уничтожены киевским режимом. Скажу, почему я так жестко подчеркиваю - именно уничтожены киевским режимом, потому что они с особой жестокостью относятся к тем, кто ждет наши освободительные войска", - сказал Волошин.

О помощи Донбассу

Сенатор сообщил, что без помощи волонтеров из России люди в ДНР не смогли бы пережить украинскую блокаду и дожить до воссоединения с РФ. Российские волонтерские организации и добровольцы направили жителям Донбасса с 2014 года гуманитарную помощь на десятки миллиардов рублей.

"Более 196 национальностей, которые проживают в нашем общем доме под названием Россия, каждый из них вносит свой вклад в эту победу. Это происходит с точки зрения гуманитарной помощи, поддержки, так же и на фронте, бок о бок. Мы когда-то в 1945-м вместе одолели этого супостата, выгнали его с нашей земли, так же происходит и сегодня. И на чем пытается противник играть? Пытался [разжечь] национальную рознь, какие-то найти национальные противоречия. А что получилось? Мы все сплотились и показали, что мы сильны, когда мы вместе", - сказал Волошин.

День добровольца отмечается в России 5 декабря. В преддверии даты с 2 по 5 декабря в Москве пройдет международном форуме "Мы вместе".