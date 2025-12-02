Для приграничных районов Курской области разработали программу восстановления

По словам губернатора региона Александра Хинштейна, с января 2025 года комиссии по оценке разрушенных домовладений начали выезжать в приграничные районы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Программа восстановления и развития приграничных районов Курской области принята. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Программа восстановления и развития приграничья правительством вместе с тремя нашими приграничными регионами принята, точнее, разработана вместе с нами, и принята правительством. Опять же, во исполнение вашего поручения еще в феврале я докладывал о первых шагах, говорил о необходимости такой программы. Вы это поддержали, большое спасибо за это", - сказал Хинштейн.

По его словам, с января 2025 года комиссии по оценке разрушенных домовладений начали выезжать в приграничные районы. "С февраля мы запустили дистанционную оценку. Туда, куда по причине безопасности пока комиссии доехать не могут, мы используем видео- и фотоматериалы Министерства обороны. Строительно-техническую экспертизу начали проводить соцобъектов и МКД [многоквартирных домов] и, конечно же, строительство жилья для наших переселенцев", - сказал Хинштейн.