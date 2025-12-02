ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Краснов предложил избавить суды от громоздких бюрократических процедур

Это нужно для снижения нагрузки, отметил председатель Верховного суда
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов для снижения нагрузки судей предложил освободить суды от громоздких бюрократических процедур, в том числе проведя ревизию собираемой статистики. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.

"На показатели нагрузки [судей] также оказывает влияние и наличие в судебной системе чрезмерно громоздких бюрократических процедур, а также объема работы, не связанной с отправлением правосудия", - констатировал он.

"Например, сбор значительного массива показателей, многие из которых утратили практическое значение, но продолжают требовать времени судей и аппаратов", - пояснил Краснов.

По его словам, он поручил "провести ревизию" собираемой статистики, анализ документооборота для исключения повторяющихся операций, неэффективных шаблонов и форм отчетности.

"Суды должны быть освобождены от излишней, тем более несвойственной нагрузки", - подчеркнул Игорь Краснов. 

