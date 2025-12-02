Краснов: решения суда не должны быть катализатором мошеннических схем

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Судебные решения не должны становиться катализатором мошеннических схем. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.

"Они не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем. К сожалению, такие факты имеются", - сказал Краснов, не называя конкретных дел.

Кроме того, подчеркнул он, недопустимо "принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур".

"На любые действия коррупционного характера - вне зависимости от уровня их совершения - реакция будет бескомпромиссной", - предупредил глава высшей судебной инстанции.

Он подчеркнул, что судебная практика должна формироваться исключительно на основе закона и правовых позиций Верховного суда, выраженных в обзорах, актах официального судебного толкования.

"Одной из актуальных задач, решение которых находится в прямой взаимосвязи с уровнем социальной и экономической стабильности, доверия населения к правосудию и государству в целом, является повышение качества судебных решений, их направленность на служение обществу", - отметил Краснов.