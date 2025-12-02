В Чите открыли мемориал погибшим при исполнении долга в ходе СВО военнослужащим

На мемориале был зажжен Вечный огонь

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Мемориал военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО), открыли в Чите ко Дню героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В преддверии Дня героев Отечества на территории штаба гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа в Чите состоялось торжественное открытие мемориала военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, - говорится в сообщении. - Мероприятие прошло в обстановке высокой торжественности и стало еще одним свидетельством того, что подвиг героев навсегда останется в сердцах нынешних и будущих поколений".

Как отметили в пресс-службе, в память о павших воинах на мемориале был зажжен Вечный огонь.

Право открыть памятник героям было предоставлено Герою России гвардии сержанту Алексею Иванову, временно исполняющему обязанности командующего гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-майору Ивану Шканову, мэру Читы Инне Щегловой, сотруднику администрации губернатора Забайкальского края Антону Размахнину.

В церемонии приняли участие родные и близкие погибших военнослужащих, военнослужащие объединения, личный состав роты почетного караула, музыканты военного оркестра, юнармейцы, ветераны Вооруженных сил, также представители ветеранских, общественных организаций и бизнеса.

День героев Отечества отмечается ежегодно в России 9 декабря. Памятная дата установлена федеральным законом. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.