В Югре число закрытых из-за ОРВИ классов увеличилось почти до 1 тыс.

В регионе полностью закрыли 41 школу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Количество классов, переведенных на дистанционное обучение в Ханты-Мансийском автономном округе из-за ОРВИ, увеличилось до 960, полностью закрыта 41 школа. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным регионального ведомства, в связи с заболеваемостью ОРВИ неделей ранее в Югре были переведены на дистанционную форму обучения 21 группа четырех колледжей, 654 класса 39 школ, полностью переведены на дистанционное обучение 16 школ, а также разобщены 42 группы 26 детских садов.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ на 48 неделе переведены на дистанционные формы обучения 15 групп одного колледжа в Нягани, один колледж разобщен полностью в Югорске, 960 классов 53 школ, полностью переведены на дистанционное обучение 41 школа, а также разобщены 107 групп 56 детских садов", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 24 ноября по 30 ноября зарегистрировано 154 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что почти на треть выше уровня предыдущей недели, когда было зарегистрировано 120 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. 1,1 млн югорчан, или 64,7% от населения региона, уже привились от гриппа, в том числе свыше 314,7 тыс. детей и 4,2 тыс. беременных.