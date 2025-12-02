Половина опрошенных американцев заявили о росте цен из-за политики Трампа

Уровень инфляции в стране по итогам 2025 финансового года вырос до 3%, сообщили в Министерстве труда США

© Robert Nickelsberg/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Половина жителей США считают, что политика американского лидера Дональда Трампа способствовала росту цен в стране, а не их снижению, как прогнозировал действующий президент США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov для портала Yahoo.

По данным исследования, 49% американцев полагают, что политика вашингтонской администрации спровоцировала рост цен, а 24% опрошенных напротив считают, что действия Трампа вызвали их снижение. 17% респондентов предполагают, что американский лидер "сделал примерно одинаково" как для роста, так и для снижения цен, а 10% не смогли дать конкретный ответ.

По данным Министерства труда США, уровень инфляции в стране по итогам 2025 финансового года (завершился 30 сентября 2025 года) вырос до 3%.

Опрос проводился с 21 по 24 ноября среди более 1,6 тыс. человек. Погрешность составила 3 п. п.