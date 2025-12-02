В Калининградской области число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 43%

Зарегистрировано 5 987 случаев заболевания, включая грипп

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 6 тыс. жителей Калининградской области заразились острыми респираторными инфекциями с 24 по 30 ноября. Показатель на 10 тыс. населения составил 57,9, что на 43,7% выше в сравнении с предыдущей неделей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В Калининградской области продолжается рост заболеваемости респираторными инфекциями. На 48 неделе зарегистрировано 5 987 случаев заболевания, включая грипп. Показатель на 10 тыс. населения составил 57,9, что на 43,7% выше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

Отмечается кратный рост количества заболевших гриппом при обращении за медицинской помощью. Такой диагноз лабораторно установлен 108 заболевшим, на прошлой неделе грипп диагностирован у 31 человека. При этом доминирует штамм A (H3N2), или так называемый гонконгский грипп, добавили в областном управлении Роспотребнадзора.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ установлен карантин в 36 классах 16 общеобразовательных школ. В медицинских и социальных организациях для персонала вводится масочный режим.