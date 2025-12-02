В Москве возле цирка на проспекте Вернадского установили световые инсталляции

Елочный шар имеет высоту 17 м и вес более 9 тонн, а конструкция "Арки Павлин" состоит из 13 арок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили монтаж масштабных световых инсталляций возле здания цирка на проспекте Вернадского. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. У здания цирка на проспекте Вернадского на юго-западе столицы появились уже полюбившиеся москвичам две инсталляции - футуристический елочный шар и элегантные "Арки Павлин", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что световой шар высотой 17 м и весом более 9 тонн. По его словам, это очень сложная сборная конструкция, состоящая из двух полусфер. Его поверхность покрыта 18 тыс. адресных светодиодных модулей, которые создают динамичные узоры и сложные визуальные эффекты.

Рядом с елочным шаром разместили световые "Арки Павлин" - своеобразный портал, символизирующий вход в праздничное пространство. Конструкция высотой четыре метра состоит из 13 арок с огромной фигурой павлина. Кроме того, возле цирка установили новогоднюю ель с шатром из золотистых гирлянд и световые цифры "2026".

"Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.