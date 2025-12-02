Т-Банк удвоит пожертвования клиентов в адрес фонда помощи сиротам "Большая перемена"

Фонд направит средства на открытие 20 региональных образовательных центров для детей и подростков в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Т-Банк в рамках благотворительного проекта "Курс добра" в ближайшие два месяца будет удваивать пожертвования, которые сделают клиенты в адрес фонда сиротам "Большая перемена". Об этом говорится в сообщении банка.

"Фонд помощи сиротам "Большая перемена" стал следующим в ротации участником всероссийской социальной инициативы Т-Банка "Курс добра": на протяжении двух месяцев - с 1 декабря по 31 января 2026 года, Т-Банк будет удваивать пожертвования своих клиентов в адрес фонда независимо от суммы", - отмечается в сообщении. В частности, собранные средства фонд направит на открытие 20 региональных образовательных центров для детей и подростков в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, поясняется в сообщении, фонд "Большая перемена" сменит в проекте предыдущего партнера - фонд "Вера", в адрес которого за два месяца удалось собрать 273 млн рублей. "Это рекордная сумма в рамках проекта "Курса добра" и самая крупная сумма в истории сборов фонда "Вера", - заметили в банке. Всего же в рамках проекта, реализуемого с июня текущего года, Т-Банку удалось передать благотворительным фондам - участникам инициативы в общей сложности более 450 млн рублей.

О проекте

"Курс добра", запущенный Т-Банком всероссийский благотворительный проект, в основе которого лежит долгосрочная поддержка системных и инфраструктурных проектов ведущих благотворительных фондов страны с механикой удвоения пожертвований со стороны Т-Банка без каких-либо ограничений. "Каждые два месяца фонд - партнер инициативы меняется по принципу ротации", - напоминают в сообщении. Так, партнерами инициативы уже стали "Жизнь как чудо", "Антон тут рядом" и "Вера". Проект, как подчеркивают в банке, "выстраивает первую в России долгосрочную систему поддержки некоммерческих организаций с вовлечением миллионов частных жертвователей и крупного бизнеса".

О фонде

Фонд "Большая перемена" помогает детям с опытом сиротства, подросткам с особенностями здоровья, приемным семьям и молодым взрослым из социальных домов. Более 1,7 тыс. подопечных фонда получили образование и профессию, стали самостоятельными, около 1,3 тыс. приемных семей - профессиональную поддержку, более 20 тыс. специалистов и волонтеров по всей стране - доступ к технологиям фонда.

Собранные в рамках "Курса добра" средства пойдут на открытие региональных образовательных центров, где дети смогут заниматься по индивидуальным программам, получать помощь педагогов, кураторов, логопедов и психологов, готовиться к экзаменам и учиться выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми. Благодаря открытию новых центров, как пояснили в банке, "поддержку получат тысячи детей и подростков, приемных родителей и взрослых, педагогов и специалистов из регионов".

По словам основателя и исполнительного директора фонда "Большая перемена" Ирины Рязановой, для подопечных ребят образование - это шанс на другое будущее. "Благодаря поддержке и проекту "Курс добра" мы сможем открыть новые центры в самых разных городах России, чтобы еще больше детей в трудной жизненной ситуации смогли получить помощь, поверить в собственные силы, качественно учиться и найти свой путь в жизни", - заметила она.

В свою очередь, руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова напомнила, что банк уже много лет системно инвестирует в развитие этой сферы: предоставляет стипендии, поддерживает учителей, выстраивает партнерства со школами и вузами по всей стране. "Каждый день мы видим, как важна среда, в которой растет и формируется личность ребенка: у всех детей разные стартовые возможности, и за годы своей работы фонд "Большая перемена" нашел эффективные решения и методики, помогающие тем, кому на старте повезло чуть меньше", - продолжила Полякова. Она уверена, что благодаря образовательным центрам тысячи детей и подростков в регионах смогли раскрыть свой потенциал и поверить, что рядом всегда есть взрослые, которым не все равно.

В Т-Банке также проинформировали, что по окончании текущего партнерства очередь перейдет к следующему фонду - "Онкологика".