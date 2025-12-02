В Химках запустили движение по новому мосту через реку Клязьму
10:04
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта запустили по новому мосту через реку Клязьму в подмосковных Химках рядом с жилым комплексом "Город набережных". Об этом сообщила глава городского округа Елена Землякова.
"Запущено рабочее движение по новому мосту через реку Клязьму вблизи ЖК "Город набережных". Длина сооружения составляет 40 м", - написала она в своем Telegram-канале.
Землякова добавила, что на объекте уложили новое покрытие, обустроили подходы, лестничные сходы и тротуары, сделали ограждения и систему водоотвода. "Осталось нанести разметку и благоустроить прилегающую территорию. Временный мост будет демонтирован", - рассказала она.
Глава уточнила, что работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".