В Химках запустили движение по новому мосту через реку Клязьму

Глава городского округа Елена Землякова уточнила, что работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта запустили по новому мосту через реку Клязьму в подмосковных Химках рядом с жилым комплексом "Город набережных". Об этом сообщила глава городского округа Елена Землякова.

"Запущено рабочее движение по новому мосту через реку Клязьму вблизи ЖК "Город набережных". Длина сооружения составляет 40 м", - написала она в своем Telegram-канале.

Землякова добавила, что на объекте уложили новое покрытие, обустроили подходы, лестничные сходы и тротуары, сделали ограждения и систему водоотвода. "Осталось нанести разметку и благоустроить прилегающую территорию. Временный мост будет демонтирован", - рассказала она.

Глава уточнила, что работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".