В Калуге открыли первый "Кубок защитников Отечества" по волейболу сидя

Соревнования будут проходить во дворце спорта "Центральный"

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый Всероссийский "Кубок защитников Отечества" по волейболу сидя среди участников СВО стартовал в Калуге, соревнования будут проходить во дворце спорта "Центральный". В церемонии открытия с видеообращением к участникам соревнований выступила статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Уважаемые участники соревнований, дорогие ветераны! Рада приветствовать вас на первом "Кубке защитников Отечества" по волейболу сидя. Этот турнир - прекрасная возможность продемонстрировать ваше мастерство и несгибаемую волю. Волейбол сидя - это один из самых популярных видов спорта среди ветеранов СВО. Во многих регионах страны созданы команды и проводятся соревнования, а состав национальной сборной пополнили наши герои", - сообщила Цивилева.

По словам председатель фонда, пример участия в таких соревнованиях ветеранов СВО вдохновляет многих. "Мы приложим все усилия, чтобы создать возможности для вашей самореализации", - также отметила Цивилева.

В церемонии открытия Кубка также приняли участие заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, председатель законодательного собрания Геннадий Новосельцев, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин. "Сегодня одной из важнейших государственных задач является полноценная, комплексная и всесторонняя реабилитация ветеранов. И именно спорт здесь является одним из главных методов установки наших героев СВО на социальный путь, путь к новой жизни", - сказал на церемонии открытия Горобцов.

Председатель законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев отметил, что в вопросе проведения подобных соревнований у Калужской области есть соответствующие опыт и условия для проведения. "Мы надеемся, что Калужская область, и именно Калуга, станет постоянной площадкой для проведения соревнований Кубка. Ждем спортсменов со всей страны", - сообщил журналистам Новосельцев.

Всероссийский "Кубок защитников Отечества" по волейболу сидя среди ветеранов СВО пройдет с 1 по 5 декабря в Калуге. В соревнованиях примут участие команды из 14 регионов России - Белгородской области, Владимирской области, Забайкальского края, Калининградской области, Калужской области, Удмуртской Республики, Донецкой Народной Республики, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Северная Осетия - Алания, Самарской области, Ставропольского края, Тюменской области и Челябинской области.