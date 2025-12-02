В Петербурге возникли проблемы с оплатой парковки из-за хакерских атак

Для оплаты парковочного места доступны: приложение "Парковки Санкт-Петербурга" при оплате с парковочного счета, приложение "Парковки России" и паркоматы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" подвергся DDoS-атаке, затрудняющей оплату парковочного места. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

"Информируем о возможных затруднениях при оплате парковочных сессий посредством СМС, через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" (при оплате банковской картой), через портал parking.spb.ru, "Сбер", телеграм-бота в связи с DDoS-атаками", - говорится в обращении Городского центра управления парковками города.

Также организация добавила, что для оплаты парковочного места доступны: приложение "Парковки Санкт-Петербурга" при оплате с парковочного счета, приложение "Парковки России" и паркоматы.

С 1 декабря в зону Единого городского парковочного пространства Петербурга вошло 1 154 новых парковочных места (29 участков улично-дорожной сети Центрального и Адмиралтейского районов). В общей сложности в городе в настоящее время имеется 48 656 мест в зоне ЕГПП.

В октябре 2025 года в городе введен новый деференцированный тариф на платные парковки. Стоимость парковки зависит от уровня ее востребованности.