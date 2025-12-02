ГД приняла поправки о компенсации иноагентами трат на их военную подготовку

Нововведения уточняют, что компенсацию также должны будут выплатить контрактники, которых уволили за то, что они получили статус иноагента или ФСБ решила не допускать их к гостайне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправки, которыми предлагается расширить перечень уволенных со службы контрактников, обязанных компенсировать траты на свою военную подготовку. Так, эту обязанность возложат на военных, которых уволили с контрактной службы за получение статуса иностранного агента.

Нововведения оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о пересмотре зачета срока службы для дезертиров. Согласно действующим нормам, выпускников военных училищ и вузов увольняют с контрактной службы в том числе за нарушение обязательств по защите гостайны, а также если при проверке выясняется, что их действия создают угрозу безопасности РФ. Уволенные по этим причинам контрактники обязаны возместить средства, которые были потрачены на их военную подготовку.

Поправки уточняют, что компенсацию также должны будут выплатить контрактники, которых уволили за то, что они получили статус иноагента или ФСБ решила не допускать их к гостайне.