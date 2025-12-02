Собянин вручил государственные награды многодетным родителям

Всего награды получили 24 семьи

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин 2 декабря вручил многодетным родителям государственные награды за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами - медалями и орденами "Родительская слава". В этом зале мы часто награждаем заслуженных учителей, врачей, строителей, инженеров <...>. Но, пожалуй, ни одна медаль, ни один орден, ни одна награда не трогает сердца так, как награда "Родительская слава", - сказал Собянин во время награждения.

Мэр подчеркнул, что то, что делают семьи, можно назвать словом "подвиг" - это самое сложное, трудное занятие, требующее не просто рабочего дня, а всей жизни, которую они посвятили созданию больших, прекрасных семей.

"То, что вы делаете - вы закладываете будущее нашего города и нашей страны. Низкий вам поклон, дорогие мои, поздравляю вас", - добавил Собянин.

Всего государственные награды получили 24 семьи. Орденом "Родительская слава" награждены две семьи с восемью детьми. Медалью ордена "Родительская слава" мэр наградил семьи, у которых от четырех до семи детей.

"Детишек поздравляю, что у них есть замечательные родители, которые их любят, обожают, вкладывают в них душу. Я уверен, что вы будете прекрасными, замечательными людьми и гражданами нашей страны. Низкий вам поклон, с наступающими праздниками", - заключил мэр.