ГД приняла в I чтении проект о порядке присвоения статуса НМИЦ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается законодательно закрепить порядок присвоения статуса национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Документ на рассмотрение палаты парламента в октябре текущего года внесло правительство РФ.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Законопроект предусматривает, что кабмин получит возможность присваивать статус НМИЦ организациям, которые подведомственны федеральным и региональным органам исполнительной власти и занимаются медицинской и научно-исследовательской деятельностью.

В документе отмечается, что указанный статус будет присваиваться "в целях организационно-методического обеспечения медицинской деятельности, внедрения современных методов профилактики, диагностики, лечения заболеваний и медицинской реабилитации, развития медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения". Согласно законопроекту, НМИЦ будут исполнять свои функции за счет федерального и регионального бюджетов, а также с помощью финансирования из "иных не запрещенных законодательством РФ источников".

Нововведения также предусматривают, что критерии для присвоения организациям статуса НМИЦ, порядок присвоения этого статуса, а также порядок организации работы национальных медицинских исследовательских центров установит правительство РФ.

Документ в случае принятия и подписания президентом РФ начнет действовать через 180 дней с момента официального опубликования. При этом в законопроекте подчеркивается, что НМИЦ, которые получили этот статус до вступления нововведений в силу, будут сохранять его в течение 180 дней с того момента, как начнут действовать новые нормы, или пока правительство повторно не присвоит им статус НМИЦ по новым правилам.