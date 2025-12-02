В Волгоградской области сняли с мели грузотеплоход "Балахна"

Теплоход был осмотрен государственным инспектором портового надзора администрации "Волго-Дон"

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Грузотеплоход "Балахна", севший на мель 25 ноября в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала в Волгоградской области, снят с мели и продолжил движение. Об этом сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

"Теплоход "Балахна" … снят с мели перегрузкой груза. Работы выполнял плавкран администрации "Волго-Дон", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что судно село на мель 25 ноября. После снятия с мели теплоход был осмотрен государственным инспектором портового надзора администрации "Волго-Дон". Затем он продолжил рейс в Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура по факту происшествия проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.