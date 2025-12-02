В лесах Волгоградской области высажено в 4,5 раза больше деревьев в 2025 году

Площадь, занятая новыми зелеными насаждениями, составила 3,122 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Более 8,3 млн деревьев высажено в 2025 году в Волгоградской области, что в 4,5 раза превысило объем планируемых посадок. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

"В лесах Волгоградской области высажено в 4,5 раза больше деревьев, чем это было запланировано на 2025 год. <...> Более 8,3 млн деревьев. <...> Площадь, занятая новыми зелеными насаждениями, составила 3,122 тыс. га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительно задействовано под посадку около 1,5 тыс. га леса за счет организаций, возводящих инфраструктурные объекты в других регионах. Больший объем лесопосадочных работ проведен за счет участия региона в проекте по компенсационному лесовосстановлению, в рамках которого вместо одного субъекта страны, в котором была произведена вырубка деревьев, территорию для компенсационной высадки предоставляет другой.