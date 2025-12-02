В Московском регионе туман сохранится местами до полудня 3 декабря

Столбики термометров покажут от минус 2 до нуля градусов в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов - в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Туман в Москве и Подмосковье, периодически накрывающий регион со вчерашнего дня, может сохраняться местами предстоящим вечером, ночью и в первой половине дня среды. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Туман с ухудшением видимости до 200 метров может образовываться местами в столице и области до полудня среды, 3 декабря, в связи с чем действие желтого погодного уровня в регионе продлено", - сказал собеседник агентства. Ранее планировалось, что желтый уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, будет действовать до 18:00 мск сегодняшнего дня.

Согласно последнему прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на фоне облачной погоды будет преимущественно без осадков, а столбики термометров покажут от минус 2 до нуля градусов в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов - в Подмосковье. Днем в середине недели воздух может прогреться до плюс 2 градусов в столице и до плюс 3 градусов - по области.

Как поясняли в Гидрометцентре РФ, в первые пять дней календарной зимы на территории Москвы и Московской области превышение температуры над нормой может составить 5 градусов. "В центр Европейской России продолжают поступать теплые и влажные воздушные массы из Атлантики, ожидается преобладание облачной погоды, что уменьшает ночное выхолаживание воздуха в условиях антициклона", - пояснили метеорологи. По их данным, суточный ход температуры воздуха будет небольшим, временами возможны небольшие осадки и туман, атмосферное давление сохранится высоким.