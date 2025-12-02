Соцфонд принял 7,3 тыс. заявлений на перерасчет пенсии от матерей пяти детей

Отделения СФР составляли списки женщин, претендующих на повышение пенсии за воспитание детей, и дистанционно получали согласие на перерасчет

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Социальный фонд России в первый день приема обращений, который был открыт накануне, принял 7,3 тыс. заявлений на перерасчет пенсии от матерей с пятью и более детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

"В результате в первый день приема заявлений, который был открыт накануне, фонд уже начал пересмотр выплат в отношении 7,3 тыс. женщин. В 80% случаев это было сделано по итогам проактивной работы. Благодаря дистанционному согласию на перерасчет мамам не пришлось самим обращаться в Соцфонд", - сказано в сообщении.

Отделения СФР по имеющимся сведениям составляли списки женщин, претендующих на повышение пенсии за воспитание детей, и дистанционно получали согласие на перерасчет.