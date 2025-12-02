В КБР День Абхазии отметили выставкой национальных подворий и конференцией

Культурную, развлекательную и образовательную программы проходили 55 студентов Абхазского госуниверситета

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Выставкой национальных подворий и конференцией отметили в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ) День Абхазии, который проходит в рамках проекта "Абхазия - Россия: межкультурный диалог", передает корреспондент ТАСС.

День Абхазии в КБГУ организовали как часть федерального проекта "Абхазия - Россия: межкультурный диалог". В фойе главного корпуса вуза гостей встречали национальными блюдами и танцами. Затем провели экскурсию по отдельным площадкам: Центру адыгской культуры им. А. А. Ципинова, Центру балкарской культуры им. К. С. Отарова и Научно-образовательному центру русского языка и культуры. Организовали и подворья Абхазии, оформленные в национальном стиле с демонстрацией предметов быта и элементов ремесленного искусства.

"КБГУ первый раз принимает участие в федеральном проекте "Абхазия-Россия: межкультурный диалог". Приехали 55 студентов Абхазского госуниверситета, в течение недели они пробыли в Прильэльбрусье на базе нашего учебного центра. Там они проходили культурную, развлекательную и образовательную программы", - рассказал ТАСС начальник управления КБГУ по молодежной политике Резуан Кумыков.

Показали также фотовыставку "Неразрывные нити памяти". Это снимки из частных архивов о важных исторических событиях России и Абхазии. А в киноконцертном зале прошел концерт. Затем состоялась дискуссионная площадка, где гоалгили о международных связях.

"Самое главное для нас в этом проекте - межвузовское сотрудничество. И КБГУ, как вуз, обладает всеми компетенциями для такого сотрудничества. Важно и само общение и взаимодействие между молодежью. Мы, к примеру, развиваем студтуризм в Абхазии: в летние лагеря приглашаем студентов не только Кавказа, но и Москвы, Новосибирска и других городов", - отметил в разговоре с корреспондентом информагентства проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета Максим Гвинджия.